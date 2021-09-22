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اختفاء طائرة على متنها 6 أشخاص شرق روسيا

01:30 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
اختفاء طائرة على متنها 6 أشخاص شرق روسيا

أنتونوف أن 26

موسكو - (د ب أ):

أكدت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الأربعاء اختفاء طائرة على متنها ستة أشخاص من على شاشات الرادارات خلال تحليقها في إقليم خاباروفسك بأقصى شرق البلاد.

ونقلت وكالة "تاس" عن الوزارة أن الطائرة من طراز أنتونوف "أن-26" ، وكانت على مسافة 39 كيلومترا من مطار مدينة خاباروفسك عندما اختفت.

وذكرت الوزارة أن الظلام والظروف الجوية غير المواتية تعقّد أعمال البحث.

أنتونوف أن 26 وزارة الطوارئ الروسية روسيا موسكو اختفاء طائرة

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