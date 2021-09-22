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العراق يعلن إطلاق أول قمر صناعي قريبا

10:55 ص الأربعاء 22 سبتمبر 2021
العراق يعلن إطلاق أول قمر صناعي قريبا

قمر صناعي

بغداد - أ ش أ

أعلنت وزارة الاتصالات العراقية اليوم الأربعاء، عن حصولها على الموافقات لإطلاق أول قمر صناعي عراقي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة رعد المشهداني- في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)- أن العراق سوف يطلق قريباً أول قمر صناعي عراقي في الأجواء العراقية، مضيفا أن هذا الإنجاز جاء بتوجيه من قبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي أكد على مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في قطاع الاتصالات الجديد.

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Asha
قمر صناعي وزارة الاتصالات العراقية العراق بغداد

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