باكستان: أفغانستان ستنزلق إلى حرب أهلية إذا لم يتم تشكيل حكومة شاملة

إسلام آباد - (د ب أ):

حذر رئيس وزراء باكستان عمران خان من أن أفغانستان ستنزلق إلى حرب أهلية في حال أخفقت طالبان في تشكيل حكومة شاملة.

وقال خان في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" باللغة الأردية أمس الثلاثاء" إذا لم يشركوا جميع الفصائل، ستندلع حرب أهلية عاجلا أم آجلا".

ويبدو أن تعليقاته تعد أول" رسالة قوية" لطالبان توجهها باكستان التي تتهم منذ وقت طويل بدعم الحركة.

وقال خان" ذلك سوف يعني أن تكون أفغانستان غير مستقرة وفوضوية ومكانا مثاليا للإرهابيين. هذا ما يدعو للقلق".

وتأتي تعليقات خان في الوقت الذي عقد فيه دبلوماسيون من روسيا والصين وباكستان اجتماعا مشتركا مع رئيس إدارة طالبان في كابول للدفع لتشكيل حكومة شاملة.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن ممثلين من باكستان التقوا أيضا بالرئيس السابق حامد كرزاي والسياسي البارز عبد الله عبد الله.

وكانت طالبان قد أعلنت أمس الثلاثاء ضم بعض الأعضاء الجدد للحكومة في أول توسيع لمجلس الوزراء، تضمن بضعة أفراد من أقليات عرقية، ولكن لم يشمل نساء.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم إن بلاده تريد أن يتواصل العالم مع طالبان لمواجهة الأزمة الانسانية، ولكن ليس هناك حاجة للإسراع في الاعتراف بالحكومة.

كما حث خان طالبان على السماح للفتيات الأفغانيات باستكمال دراستهن، واصفا حظر المدارس الثانوية والعليا لتعليم الإناث بالأمر غير الإسلامي.

وقال خان" فكرة أنه لا يجب تعليم الإناث غير إسلامية، وليس لها علاقة بالدين".