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شكري: مصر لا تدخر وسعا للتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق الصالح لشعب لبنان

10:14 ص الأربعاء 22 سبتمبر 2021
شكري: مصر لا تدخر وسعا للتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق الصالح لشعب لبنان

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة-(أ ش أ):

أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفيًا برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، هنَّأه خلاله على نجاحه في تشكيل الحكومة اللبنانية متمنياً له كل النجاح في التعامل مع التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان على ضوء تأزم الوضع الاقتصادي.

وذكرت الخارجية - في ببان صحفي اليوم الأربعاء - إن شكري أكد لرئيس الحكومة اللبنانية أن مصر لا تدخر وسعاً في التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق ما فيه صالح شعب لبنان، وبهدف إعادة الأوضاع في هذا البلد الشقيق إلى ما كانت عليه قبل تأزم الوضع، وذلك عبر تقديم الدعم في مختلف المجالات التي من شأنها دفع الاقتصاد قدماً وإيجاد حلول لمشكلة الطاقة.

ومن جانبه.. دعا ميقاتي وزير الخارجية للقيام بزيارة إلى لبنان في أقرب فرصة على ضوء العلاقات المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وأفق تعزيزها في المرحلة القادمة.​

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سامح شكري نجيب ميقاتي لبنان شعب لبنان

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