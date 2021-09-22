سيدة تدهس 5 أشخاص في جادة الشانزليزيه بفرنسا
باريس-(أ ش أ):
أعلن مصدر شرطي في فرنسا أن امرأة كانت تقود سيارة "سمارت" صدمت 5 مشاة في جادة الشانزليزيه في العاصمة الفرنسية باريس.
وقال نفس المصدر، الذي رفض الإفصاح عن هويته - حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الاخبارية اليوم الأربعاء- إن سيارة المرأة صعدت على الرصيف في الجادة الباريسية الشهيرة ودهست 5 أشخاص جميعهم جرحى.. بينهم 3 في حالة خطيرة وتم نقلهم إلى المستشفى.
وأضافت القناة أن الشرطة الفرنسية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث والوقوف على دوافعه.
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