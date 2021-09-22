كوريا الجنوبية: منح فيتنام مليون جرعة من لقاح كورونا الشهر المقبل

سول-(أ ش أ):

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستزود فيتنام بما لا يقل عن مليون جرعة من اللقاحات المضادة لـ(كوفيد-19) خلال الشهر المقبل .

وذكرت وكالة الأنباء الكورية- وفقا للمكتب الرئاسي- إن كوريا الجنوبية تخطط لمنح فيتنام مليون جرعة لقاح أو أكثر في أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن البلدين حاولا التغلب على فيروس كورونا معا من المرحلة الأولية، بمشاركة المواد ذات الصلة.

يذكر أن ذلك سيمثل أول تزويد مباشر من كوريا الجنوبية للقاح لدولة أجنبية، باستثناء الدعم المالي من خلال برنامج كوفاكس.​