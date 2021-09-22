هيئة أمريكية تعتزم إصدار قرارًا بشأن جرعات فايزر المعززة

واشنطن - (د ب أ)

من المتوقع أن تتخذ إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قرارًا الأربعاء بشأن توصية بشأن الجرعات المعززة المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19) التي تنتجها شركتا فايزر وبيونتيك، حسبما قالت مصادر مطلعة، وهي آخر خطوة في عملية يمكن أن تفتح الباب أمام جرعات إضافية في الأيام الثقيلة.

وذكرت وكالة بلومبرج للآنباء الثلاثاء أن قرار الإدارة سيتناول رأي لجنة استشارية من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، التي حددت اجتماعًا يومي الأربعاء والخميس لمناقشة الجرعات المعززة.

ويوم الجمعة، رفضت لجنة استشارية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية دعوة لتقديم الجرعات المعززة لجميع البالغين، وأوصت بدلا من ذلك بإعطاء تلك الجرعات إلى مجموعة أضيق، وهم الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاما أو أكبر ، والمعرضين لخطر الإصابة الشديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) والمعرضين لخطر الإصابة بالفيروس بسبب مهنتم. ويمكن أن تقوم إدارة الغذاء والدواء بتعديل هذه المعايير .