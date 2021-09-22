وزيرا خارجية البحرين والأردن يبحثان الأوضاع السياسية بالشرق الأوسط
البحرين - (أ ش أ)
بحث وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني الثلاثاء، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي تطورات الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - مسار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ومناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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