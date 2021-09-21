الشرطة الألمانية تقبض على مشتبه به احتجز رهينة في حافلة سياحية

برلين - (د ب أ)

أعلن متحدث باسم الشرطة في ولاية بافاريا الألمانية مساء اليوم الثلاثاء عن القبض على مشتبه به بعد مزاعم بأخذ رهينة على متن حافلة سياحية على الطريق السريع رقم 9.

وأوضح المتحدث أن الشرطة تدخلت في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم لكنه قال إنه لا يستطيع بعد القول ما إذا كانت العملية أسفرت عن وقوع إصابات، وأفاد بأن الشواهد الأولية تشير إلى عدم حدوث إصابات لأحد.

وأضاف المتحدث أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الراكب المزعوم يحمل سلاحا فعلا وقال إن الراكب ادعى هذا.

وتابع أن قوات الشرطة الخاصة "إس إي كيه" اقتحمت الحافلة بعد ساعات أمضتها في المهمة.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن العملية شهدت وقوع انفجارات، لكن المتحدث قال إن هذه الانفجارات هي وسائل خداع استخدمتها القوات الخاصة لإلهاء الجاني. وقالت الصحيفة إنه يعتقد أنه كان هناك شجار في الحافلة وأن الجاني صاح بعبارات غير مفهومة.

كانت شرطة الولاية أغلقت الطريق السريع 9 في الاتجاهين بين منطقتي هيلبولشتاين وجريدينج بسبب مزاعم بوجود راكب مسلح على متن حافلة سياحية.

وكان المتحدث باسم شرطة منطقة فرانكونيا الوسطى ذكر في وقت سابق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الحافلة لا يوجد على متنها سوى سائقيها والراكب المسلح المزعوم مشيرا إلى أن كل الركاب الآخرين متواجدون في الهواء الطلق على حافة الطريق.

وكانت مجموعة تفاوض تابعة للشرطة توجهت إلى مكان الحافلة.