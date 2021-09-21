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الأمن العراقي: اعتقال الإرهابي الملقب بـ"أبو قتادة"

10:21 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
الأمن العراقي: اعتقال الإرهابي الملقب بـ"أبو قتادة"

الأمن العراقي

العراق - (أ ش أ)

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، اعتقال أحد قيادات تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة نينوي الواقعة شمال البلاد.

وأفاد جهاز الأمن العراقي، في بيان أوردته قناة (العراقية) الإخبارية بأن القوات تمكنت خلال الحملة الأمنية من مداهمة أحد الأوكار الإرهابية تحت الأرض، مما أسفر عن اعتقال القيادي في عصابات داعش الملقب بـ"أبو قتادة" في نينوي.

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الأمن العراقي تنظيم داعش العراق أبو قتادة

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