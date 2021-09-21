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مصر تدين المحاولة الانقلابية في السودان وتؤكد دعمها لمؤسسات الحكم الانتقالي

10:20 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
مصر تدين المحاولة الانقلابية في السودان وتؤكد دعمها لمؤسسات الحكم الانتقالي

وزارة الخارجية المصرية

مصر - (أ ش أ)

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها جمهورية السودان الشقيق صباح اليوم.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الثلاثاء، دعمها لمؤسسات الحكم الانتقالي في السودان وجهودها الدؤوبة لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب السوداني في هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلاد.

كما أكدت مصر، حكومةً وشعبًا، حرصها الكامل على استقرار وأمن وتنمية السودان، ورفضها لأي محاولة للمساس بهذا الاستقرار أو عرقلة جهود التنمية، وذلك في إطار وحدة المصير والروابط الأزلية التي تجمع بين شعبي وادي النيل.

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