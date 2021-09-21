أمير الكويت يعزي الرئيس السيسي في وفاة المشير طنطاوي

الكويت - (أ ش أ)

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء، ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في وفاة وزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي.

وأعرب أمير الكويت - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية - عن خالص التعازي والمواساة للرئيس السيسي وأسرة الفقيد والشعب المصري، داعيا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.