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شكري يبحث مع نظيره الباكستاني سبل دعم العلاقات الثنائية

09:08 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
شكري يبحث مع نظيره الباكستاني سبل دعم العلاقات الثنائية

سامح شكري

مصر - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ اليوم الثلاثاء، مع نظيره الباكستاني ⁧‫شاه محمود قريشي‬⁩ سُبل دعم العلاقات الثنائية بين البلديّن في شتى المجالات، فضلاً عن القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك.

يأتي اللقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا بنيويورك.

كان شكري قد شارك فى وقت سابق اليوم في افتتاح الشق رفيع المستوى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

ومن المقرر أن يشارك شكري في عدد من الفعاليات بهدف عرض رؤية مصر ومواقفها تجاه القضايا الراهنة والأوضاع في المنطقة وسبل دعم ركائز السلم والأمن على الصعيدّين الدولي والإقليمي، فضلاً عن مناقشة آليات تعزيز العمل مُتعدد الأطراف في إطار القضايا المطروحة على أجندة الشق رفيع المستوى للجمعية العامة.

وسيواصل شكري عقد لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء الخارجية المشاركين في أعمال الجمعية العامة، لمناقشة أوجه التعاون الثنائي مع تلك الدول، فضلاً عن إجراء مشاورات حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية وسبل التنسيق إزاء التحديات المشتركة.

هذا المحتوى من

سامح شكري? شاه محمود قريشي الأمم المتحدة نيويورك

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