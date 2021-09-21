لافروف يشارك في اجتماع وزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن

روسيا - (أ ش أ)

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، مشاركة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في اجتماع وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة الذي سيعقد في نيويورك يوم غد الأربعاء الموافق 22 سبتمبر الجاري.

وقالت زاخاروفا في بيان نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "في 22 سبتمبر، سيشارك سيرجي لافروف في الاجتماع التقليدي لوزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والأمين العام للمنظمة العالمية أنطونيو جوتيريش، وفي 23 سبتمبر، سيعقد لافروف غداء عمل مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في نظام التكامل في أمريكا الوسطى".

وأضاف البيان: "في الربع والعشرين من سبتمبر، سيشارك لافروف في الاجتماع الوزاري "روسيا - مجلس التعاون لدول الخليجي".

ويرأس لافروف الوفد الروسي في أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.