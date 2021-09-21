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وزيرة الدفاع الفرنسية: مواجهة واشنطن وبكين قد تأخذ شكلاً عسكريًا

09:01 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
وزيرة الدفاع الفرنسية: مواجهة واشنطن وبكين قد تأخذ شكلاً عسكريًا

وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي

باريس - (د ب أ)

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي للبرلمان خلال استجواب للحكومة اليوم الثلاثاء إن فرنسا لديها مصلحة كبيرة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، تشمل وجود نحو 7000 عسكري، ويتعين على أوروبا حماية مصالحها عندما توضع موضع الشك.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن بارلي قولها "أعتقد أننا أقنعنا الأوروبيين إنه يجب أن يكون لأوروبا مسارها الخاص مع الصين التي أصبحت قوتها المتزايدة أمرا حقيقيا يتضح يوما بعد يوم، اقتصاديا وعسكريا، وعلى الجانب الآخر مع الولايات المتحدة، التي دخلت منذ سنوات عديدة في عملية مواجهة مع الصين والتي يمكن، إذا صدقتم التطورات الآخيرة، تأخذ شكل المواجهة العسكرية".

وأكدت بارلي أن فرنسا تعتزم الدفاع عن مصالح مجموعة "نافال جروب" المتخصصة في مجال الدفاع وتحميل أستراليا المسؤولية بعد إلغائها عقد شراء الغوصات الفرنسية.

فلورنس بارلي وزيرة الدفاع الفرنسية فرنسا أوروبا

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