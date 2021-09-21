مباحثات مصرية إستونية بنيويورك على مستوى وزيري الخارجية

مصر - (أ ش أ)

عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬، اليوم الثلاثاء جلسة مباحثات مع وزيرة خارجية إستونيا إيفا ماريا ليميتس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن اللقاء تركز على أُطر تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسيق الجهود بالمحافل الدولية في ضوء عضوية إستونيا غير الدائمة الحالية بمجلس الأمن.