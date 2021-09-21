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شكري يبحث مع نظيره الرواندي العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

05:55 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
شكري يبحث مع نظيره الرواندي العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

وزير الخارجية سامح شكري

مصر - (أ ش أ)

عقد وزير الخارجية سامح شكري‬⁩ اليوم الثلاثاء جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الرواندي فينسنت بيروتا وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

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سامح شكري وزير الخارجية الرواندي الأمم المتحدة

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