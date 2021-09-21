الاتحاد الأوروبي يلوح بتأجيل اجتماعًا تجاريًا مع أمريكا في ظل غضب فرنسا من أزمة الغواصات

بروكسل - (د ب أ)

تلوح في الأفق احتمالات تأجيل محادثات مقررة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن السياسات التجارية والتكنولوجية، ضمن الأضرار الجانبية التي ترتبت على خسارة فرنسا صفقة بيع غواصات إلى استراليا بعد ابرام اتفاق شراكة جديد بين كانبيرا وواشنطن.

وألغت الرئاسة السلوفينية للاتحاد الأوروبي الاستعدادات لعقد الاجتماع من جدول الأعمال، بعد أن كان من المقرر أن يبحث سفراء الاتحاد هذه الاستعدادات غدا الأربعاء.

وكان من المقرر أن ينعقد الاجتماع، وهو الأول من نوعه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في مدينة بتسبرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية يوم 29 سبتمبر، ولكن متحدث باسم المفوضية الأوروبية رفض اليوم الثلاثاء استبعاد احتمال تأجيل الاجتماع.