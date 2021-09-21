Masrawy logo white

الاتحاد الأوروبي يلوح بتأجيل اجتماعًا تجاريًا مع أمريكا في ظل غضب فرنسا من أزمة الغواصات

05:15 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
الاتحاد الأوروبي يلوح بتأجيل اجتماعًا تجاريًا مع أمريكا في ظل غضب فرنسا من أزمة الغواصات

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ)

تلوح في الأفق احتمالات تأجيل محادثات مقررة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن السياسات التجارية والتكنولوجية، ضمن الأضرار الجانبية التي ترتبت على خسارة فرنسا صفقة بيع غواصات إلى استراليا بعد ابرام اتفاق شراكة جديد بين كانبيرا وواشنطن.

وألغت الرئاسة السلوفينية للاتحاد الأوروبي الاستعدادات لعقد الاجتماع من جدول الأعمال، بعد أن كان من المقرر أن يبحث سفراء الاتحاد هذه الاستعدادات غدا الأربعاء.

وكان من المقرر أن ينعقد الاجتماع، وهو الأول من نوعه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في مدينة بتسبرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية يوم 29 سبتمبر، ولكن متحدث باسم المفوضية الأوروبية رفض اليوم الثلاثاء استبعاد احتمال تأجيل الاجتماع.

الاتحاد الأوروبي أزمة الغواصات فرنسا أمريكا

الخبر التالى:

السعودية تؤكد التزامها بالحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
679

إصابات اليوم

22

وفيات اليوم

388

متعافون اليوم

297608

إجمالي الإصابات

16992

إجمالي الوفيات

250692

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| التشكيل.. الأهلي بدون صفقاته الجديدة في السوبر.. وشريف مهاجمًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا