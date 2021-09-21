وزير النفط الإيراني يعيّن مبعوثا خاصا للشؤون العراقية

طهران- (أ ف ب):

عيَّن وزير النفط الإيراني الجديد جواد أوجي مبعوثا خاصا للشؤون العراقية، وفق وكالة الأنباء الرسمية التابعة للوزارة، في منصب يأتي استحداثه بينما تطالب طهران بغداد بسداد مستحقات بمليارات الدولارات لقاء تزويدها بالغاز.

وأوردت وكالة "شانا" أن أوجي عيّن عباس بهشتي "مبعوثا خاصا لوزير النفط للشؤون العراقية"، وسيكون من ضمن مهامه "تسريع مسار تسوية المطالبات بشأن تصدير الغاز بالتعاون مع المصرف المركزي والشركة الوطنية العراقية للغاز".

يعتمد العراق بشكل كبير على استيراد الطاقة من الجمهورية الإسلامية وهو ما يوفر له نحو ثلث حاجته من التيار الكهربائي والغاز.

وتطلب السلطات الإيرانية منذ أشهر من الحكومة العراقية سداد مستحقات متأخرة. ووفق "شانا"، تناهز قيمة المبالغ المستحقة لقاء تصدير الغاز، خمسة مليارات دولار أمريكي.

ويستورد العراق الغاز من إيران وفق اتفاقيتين وقعتا في 2013 و2015.

وبموجب الأولى، توفر الجمهورية الإسلامية 35 مليون متر مكعب يوميا لصالح بغداد، والكمية ذاتها لمناطق جنوب العراق وفق الاتفاقية الثانية.

كما وقع البلدان اتفاقا في يونيو 2020 تقوم بموجبه إيران بتزويد العراق بالكهرباء.

ووفق "شانا"، سيكون من مهام بهشتي "تحديد القدرات والامكانات للبلدين في مجال تجارة النفط والمشتقات النفطية"، و"زيادة الحضور المتبادل للقطاعات الخاصة والمستثمرين في صناعة النفط في البلدين".

أعادت الولايات المتحدة بعد انسحابها الأحادي عام 2018 من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران شملت قطاع النفط. الا أن واشنطن تمنح بغداد استثناءات تتيح لها استيراد الطاقة من إيران.

وفي أكتوبر 2020، أشار الأمين العام لاتحاد مصدّري المشتقات البتروكيماوية الإيراني حميد حسيني، الى أن 60 بالمئة من صادرات الوقود الإيرانية تذهب الى العراق، وفق ما نقلت عنه وكالة "إرنا" الرسمية.