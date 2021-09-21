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روسيا: السودان لم يطلب مساعدة موسكو في "الانقلاب الفاشل"

04:14 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
روسيا: السودان لم يطلب مساعدة موسكو في "الانقلاب الفاشل"

ميخائيل بوغدانوف

وكالات:
قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، الثلاثاء، إن السودان لم يطلب مساعدة موسكو فيما يتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد، حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف بوغدانوف في تصريح للوكالة الروسية، أن نائب وزير الخارجية السوداني أعلن خلال زيارته لموسكو عودة الأمن في البلاد بعد محاولة الانقلاب في البلاد .

وفي وقت سابق قال القائم بأعمال السفير السوداني في موسكو أونور أحمد أونور، إن لجنة التشاور السياسي "بين وزارتي الخارجية السودانية والروسية ستعقد في 21 سبتمبر الجاري بموسكو.
وسيترأس الوفد السوداني في هذه اللجنة نائب وزير الخارجية السوداني، أو كما نسميه في السودان وكيل وزير الخارجية السوداني، السفير محمد شريف عبد الله.

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