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اذربيجان تتفاوض مع تركيا بشأن عقد جديد لتوريد الغاز الطبيعي

04:10 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
اذربيجان تتفاوض مع تركيا بشأن عقد جديد لتوريد الغاز الطبيعي

أرشيفية

دبي - (د ب أ):

تتفاوض أذربيجان حاليا مع تركيا، بشأن إبرام عقد جديد لتوريد الغاز الطبيعي، سيتم بموجبه تجديد اتفاق منتهي الصلاحية، وذلك بحسب ما قاله بارفيز شاهبازوف، وزير الطاقة الأذربيجاني، للصحفيين في دبي أثناء إقامة فعاليات معرض ومؤتمر "غازتك 2021".

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء، أن العقد السابق انتهى في أبريل الماضي؛ حيث كانت أذربيجان تزود تركيا من خلاله بما يصل إلى 6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.

ومن المتوقع أن تكتمل المحادثات هذا الخريف.

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