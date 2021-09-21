البرهان من "سلاح المدرعات": لم تثبت صلة أي مجموعة بمحاولة الانقلاب

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وكالات:

زار رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء، سلاح مدرعات الجيش بمعسكر الشجرة جنوبي الخرطوم في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذتها عناصر من سلاح المدرعات، مؤكداً أنه "حتى اللحظة لم نثبت صلة أي مجموعة بالمحاولة الانقلابية".

وقال مجلس السيادة السوداني إن البرهان "حيا الضباط والجنود وشكرهم على حكمتهم فى التعامل مع الأحداث".

وشدد البرهان، على أن المجلس "يعمل على حراسة الفترة الانتقالية بكل قوة وحسم"، مضيفاً: "نتعاون وفق شراكة مع المكون المدني للوصول إلي تحول ديمقراطي يلبي طموحات الشعب السوداني.

تأتي تصريحات البرهان، بعد ساعات من تصريحات رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، التي قال فيها إن محاولة الانقلاب "رتبتها عناصر من داخل المؤسسة العسكرية وخارجها، تسعى لتقويض المسار الديمقراطي في البلاد".

وذكر حمدوك لدى ترؤسه جلسة طارئة لمجلس الوزراء، أن محاولة الانقلاب "سبقتها حالة من الانفلات الأمني شهدتها بعض المدن السودانية، خصوصاً شرقي البلاد، ومن جهات عسكرية تابعة لفلول نظام الرئيس السابق عمر البشير".

وأضاف أن "المحاولة الانقلابية كانت تستهدف الثورة وتسعى لتقويض المسار الديمقراطي"، لافتاً إلى القبض على المسؤولين عن محاولة الانقلاب، ومتوعداً بمحاسبة الضالعين فيه.