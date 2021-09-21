المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: روسيا مسؤولة عن مقتل الجاسوس السابق الكسندر ليتفينينكو

لندن - (د ب ا):

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن روسيا مسؤولة عن اغتيال الجاسوس السابق الكسندر ليتفينينكو.

وكان ليتفينينكو قد توفى عقب تسممه بمادة إشعاعية نادرة في لندن عام 2006.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية " بي ايه ميديا" أن بيان المحكمة جاء فيه اليوم الثلاثاء " روسيا مسؤولة عن اغتيال الكسندر ليتفينينكو في المملكة المتحدة".

وتنفى روسيا دائما تورطها في مقتل ليتفينينكو.

وكان ماريا ليتفينينكو، زوجة الكسندر، قد أقامت هذه القضية أمام المحكمة، بعدما تعهدت بتحقيق العدالة لزوجها وملاحقة الكرملين عبر المحاكم الدولية.

وخلص تحقيق عام 2016 إلى أن مقتل ليتفينينكو، وهو معارض بارز للرئيس الروسي فلادمير بوتين، توفى عقب تناول شاي ملوث بمادة بولونيوم 210، "ربما يكون تم بموافقة الرئيس الروسي".