الحوثيون يسيطرون على مديريتي عين وبيحان بمحافظة شبوة اليمنية

صنعاء - (د ب أ):

تمكنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الثلاثاء، من إحراز تقدم في محافظة شبوة، جنوب شرقي البلاد.

وقال مصدر قبلي، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "مليشيا الحوثي شنت هجمات عنيفة على عدة محاور في أطراف مديرية بيحان، منذ مساء أمس الإثنين، دارت على اثرها معارك عنيفة مع قوات الجيش ورجال المقاومة، تمكن من خلالها مسلحو الحوثي من السيطرة على مديريتي عين وبيحان".

وأشار المصدر إلى أن اشتباكات مسلحة لا تزال تدور في أجزاء من مديرية عسيلان، وسط تقدم كبير للحوثيين.

وتبعد مديرية بيحان حوالي 200 كيلومتر عن عتق، عاصمة المحافظة.

ولمديرية بيحان أهمية استراتيجية كونها تقع على الطريق الرئيسي بين محافظتي شبوة ومأرب.

ونشر مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر دوريات عسكرية على متنها عناصر تابعة للحوثيين داخل مديرتي عين وبيحان، متهمين قيادة الشرعية بـ "التخاذل".

وقد سبق وسيطر مسلحو الحوثيين على عدة مناطق في محافظة شبوة النفطية، وتمكنت قوات الجيش الحكومي، بدعم من التحالف، من استعادة تلك المواقع مطلع عام 2018.

ويأتي تقدم الحوثيين في محافظة شبوة، تزامناً مع احتفالهم اليوم بالذكرى السابعة لدخولهم العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر سنة 2014.