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أيرلندا الشمالية: الخدمة الصحية على وشك الانهيار وسط وباء كورونا

01:05 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
أيرلندا الشمالية: الخدمة الصحية على وشك الانهيار وسط وباء كورونا

ايرلندا الشمالية

لندن - أ ش أ

حذرت نائب الوزير الأول في أيرلندا الشمالية ميشيل أونيل، اليوم الثلاثاء، من أن الخدمات الصحية في أيرلندا الشمالية "على وشك الانهيار" وسط وباء كورونا، ما لم يتم اتخاذ إجراء فوري.

وقالت أونيل إن "الموظفين يطلبون المساعدة فهم مرهقون جسديًا وعقليًا"، وفقا لما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني.

وتابعت "من الواضح جدًا أن الخدمة الصحية على وشك الانهيار إذا لم نتخذ إجراءات فورية لدعم طاقم الخدمة الصحية والخدمة نفسها ولكن أيضًا لوقف انتشار الفيروس".

وأضافت أنهم يواجهون باستمرار ليس فقط الإرهاق الجسدي ولكن أيضًا يتعاملون مع العائلات في الأوقات الصعبة للغاية، مضيفة أنهم يطلبون دعم السلطة التنفيذية.

هذا المحتوى من

أيرلندا الشمالية النظام الصحي وباء كورونا فيروس كورونا

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