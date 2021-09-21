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البحرين وأمريكا تبحثان تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات

12:55 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
البحرين وأمريكا تبحثان تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات

البحرين وأمريكا

المنامة - أ ش أ

بحث وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة مع الفريق بحري تشارلز برادفورد كوبر قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس، سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الثلاثاء، أنه تم -خلال اللقاء- بحث التنسيق الأمني، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما أشاد الوزير بالعلاقات الوثيقة والاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة، والحرص المتبادل على تطويرها بما يدعم مصالح البلدين.

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البحرين أمريكا وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة تشارلز برادفورد

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