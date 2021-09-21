تعديل عنوان: أمين سر مركزية فتح: لن نسمح للاحتلال بالاستفراد بالأسرى

رام الله - أ ش أ

أكد جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، أن الفلسطينيين لن يسمحوا للاحتلال بالاستفراد بالأسرى الأبطال موجهًا رسالة للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، قائلا فيها إنهم كانوا وسيظلون في صميم فكر وعقيدة الفلسطينيين الوطنية وإن إسنادهم وتحريرهم مسؤولية كل فلسطيني.

وشدد الرجوب، في أول حوار له مع تلفزيون فلسطين الليلة الماضية بعد تعافيه من فيروس كورونا، أن عملية فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن "جلبوع"، وهو أشد سجون إسرائيل حراسة، إنما شكل صفعة للاحتلال ومنظومته الأمنية، مشددًا على أن هؤلاء الأسرى جسدوا "نموذجًا للوحدة الوطنية والفلسطينيون في أمس الحاجة إليها، وأن ملف الأسرى المُضربين عن الطعام على رأس أولويات القيادة الفلسطينية.

واستنكر الرجوب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في الآونة الأخيرة، والتي قال فيها إنه لن يتواصل مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ولن يكون هناك تفاوض ولن تكون هناك دولة فلسطينية.

وشدد الرجوب،على أن زعماء العالم يُقدرون الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحريصون على التواصل معه من أجل التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة لقضية فلسطين، مشيرًا إلى أن الخطاب المُرتقب للرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سيقدم رؤية شاملة لحل القضية الفلسطينية.