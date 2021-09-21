لمن يزيد عمره عن 60 عاما.. اليونان توصي بـ"جرعة ثالثة" من لقاح كورونا

أثينا- (د ب أ):

أوصت السلطات الصحية في اليونان أوصت بضرورة إعطاء جرعة ثالثة معززة من اللقاح المضاد لكوفيد -19، للفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، مثل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وكبار السن في وحدات الرعاية، بالاضافة إلى العاملين في قطاع الصحة.

يأتي ذلك بعد أن حصل نحو 56.7 بالمئة من السكان في اليونان على اللقاح المضاد لفيروس كورونا كاملا.

ونقلت صحيفة "كاتيميريني" الاخبارية اليونانية، عن ماريوس تيميستوكليوس، الأمين العام المسؤول عن شؤون اللقاحات، قوله إن الجرعة الثالثة لن تكون إلزامية، معلنا أنه من المقرر إطلاق المنصة الخاصة بحجز مواعيد الحصول على الجرعة، في 30 من سبتمبر.

من جانبها، قالت رئيسة اللجنة الوطنية للقاحات، ماريا ثيودوريدو، إن الجرعة الثالثة ستُعطى بعد فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر من الحصول على الجرعة الثانية.

من ناحية أخرى، سجلت اليونان 2124 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، بالاضافة إلى 39 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 632 ألفا و908 إصابات، والوفيات إلى 14 ألفا و505 حالات.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 909ر11 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.