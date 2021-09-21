السودان: اعتقال جميع المشاركين في "محاولة الانقلاب الفاشلة"

كتب- مصراوي:

اعتقلت السلطات السودانية جميع المشاركين في المحاولة الانقلابية الفاشلة بالسودان وبدء التحقيق معهم، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا).

ووفق (سونا)، أحبطت السلطات الأمنية والعسكرية في السودان فجر الثلاثاء محاولة انقلابية، وتمت السيطرة التامة على المحاولة واعتقال جميع المتورطين"، لافتة إلى أنه "يجري الآن التحقيق معهم".

وذكر مصدر عسكري لوكالة "فرانس برس" أنه "تم توقيف عدد من الضباط المتورطين في الانقلاب" دون أن يحدد عددهم او الجهة التي ينتمون اليها. وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان أن الوضع تحت السيطرة.

وكتب على صفحته الرسمية عبر فيسبوك "الاوضاع تحت السيطرة".

كانت حركة المواطنين والسيارات عادية في وسط العاصمة الخرطوم حيث مقر قيادة الجيش، وفق ما ذكر صحافي في وكالة فرانس برس.

بيد أن الجيش أغلق جسرا يربط الخرطوم بالمدينة التؤام لها ام درمان على الضفة الغربية لنهر النيل والتي تضم مقري الاذاعة والتلفزيون الرسميين.

وتتولى السلطة في السودان حكومة انتقالية من مدنيين وعسكريين تم تشكيلها عقب الاطاحة بالرئيس السابق عمر البشير على اثر احتجاجات شعبية امتدت لشهور .

وشهدت الخرطوم وبعض مدن السودان خلال الشهور الماضية تظاهرات احتجاجا على تدهور الاوضاع الاقتصادية وارتفاع اسعار المحروقات والمواد الغذائية.