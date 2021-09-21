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العراق وأذربيجان يبحثان الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة

07:29 ص الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
العراق وأذربيجان يبحثان الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة

وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي

بغداد-(أ ش أ):

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي مع السفير الأذربيجاني في بغداد نصير ممدوف الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.

وذكر مكتب الأعرجي -في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية- أن الجانبين بحثا أيضًا مجالات التعاون والتواصل بما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين وعلى جميع الأصعدة.

كما استعرض الجانبان تطور العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مجالات السياحة المتبادلة بين البلدين، لاسيما السياحة الدينية في العراق، فيما جرى أيضا بحث أوضاع الجالية العراقية والبعثات الدراسية العراقية في أذربيجان.​

هذا المحتوى من

Asha
قاسم الأعرجي العراق بغداد السياحة أذربيجان

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