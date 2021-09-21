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توقعات بفوز حزب ترودو في الانتخابات البرلمانية الكندية

07:26 ص الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
توقعات بفوز حزب ترودو في الانتخابات البرلمانية الكندية

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

أوتاوا- (د ب أ):

من المتوقع أن يفوز الحزب الليبرالي بزعامة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في الانتخابات البرلمانية الكندية.

وحصل حزب رئيس الوزراء الحاكم على مقاعد أكثر من حزب المحافظين المعارض في انتخابات يوم الإثنين، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الكندية نقلا عن النتائج الأولية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان حزب ترودو يستطيع تحقيق أغلبية مطلقة من 170 مقعدا.

ولا تزال المنافسة جارية في عدة دوائر انتخابية حتى ليل الإثنين-الثلاثاء. وقد تتأخر النتائج نظرا لأن عدد الناخبين عبر البريد كان أكبر من المعتاد.

وحكم ترودو ثاني أكبر دولة في العالم من حيث المساحة والبالغ عدد سكانها حوالي 38 مليون نسمة، منذ عام 2015، لكنه ترأس على مدى العامين الماضيين حكومة أقلية.

وبالإضافة إلى أزمة المناخ، هيمنت القضايا السياسية المحلية مثل ارتفاع تكاليف المعيشة والرعاية الصحية على هذه الحملة الانتخابية.​

جاستن ترودو أوتاوا الانتخابات البرلمانية الكندية كندا

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