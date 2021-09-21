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انتهاء الاقتراع في معظم أنحاء كندا وبدء فرز الأصوات

06:28 ص الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
انتهاء الاقتراع في معظم أنحاء كندا وبدء فرز الأصوات

كندا

أوتاوا- (د ب أ):

أُغلقت مراكز الاقتراع في معظم أنحاء كندا، وبدأت نتائج عشرات المقاعد تتدفق من هيئة الانتخابات الكندية، بينما يستمر التصويت في مقاطعة بريتش كولومبيا بالغرب الكندي.

ويُجرى فرز الأصوات بالفعل في مقاطعات كندا الأطلسية، حيث تم إغلاق صناديق الاقتراع منذ أكثر من ساعتين.

وتشير النتائج المبكرة من مقاعد المنطقة البالغ عددها 32 مقعدًا إلى أن المحافظين على وشك الحصول على بعض المقاعد في هذه الانتخابات، مما يعني أن الزعيم الليبرالي جستن ترودو قد يواجه صعوبة في الحصول على حكومة الأغلبية التي أرادها عندما دعا إلى هذه الانتخابات قبل أكثر من شهر.

كانت منطقة الأطلسي معقلاً لليبراليين في الدورتين الانتخابيتين الأخيرتين، فقد اكتسح الحزب كل مقعد هناك في عام 2015، وخسر خمسة مقاعد فقط في عام 2019.​

كندا أوتاوا انتخابات كندا مقاطعات كندا الأطلسية

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