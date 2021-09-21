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مسؤول أمريكي: أوروبا تخاطر بنفاد الغاز لديها خلال الشتاء القادم

12:41 ص الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
مسؤول أمريكي: أوروبا تخاطر بنفاد الغاز لديها خلال الشتاء القادم

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن - (د ب أ)

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الغاز الطبيعي قد ينفد في أوروبا وتصبح غير قادرة على تدفئة المنازل خلال الشتاء القادم، بسبب قلة المخزونات والإمدادات المحدودة من روسيا.

وقال آموس هوشستين، كبير مستشاري أمن الطاقة بوزارة الخارجية في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج: "إذا كان الشتاء أكثر برودة من المتوسط، فإن ما يقلقني هو أننا لن نتمكن من الحصول على ما يكفي من الغاز لاستخدامه في التدفئة في أجزاء من أوروبا".

وأضاف أنه في حين أن بعض الدول ستظل قادرة على شراء الغاز بأسعار أعلى، ستضطر دول أخرى إلى توزيع حصص من الوقود.

وقد تسببت أزمة إمدادات الغاز في دخول أوروبا في أزمات طاقة، مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، واضطرت بعض المصانع إلى الإغلاق، ويخشى صانعو السياسات من تأثير الارتفاع الكبير في فواتير الطاقة على العائلات والشركات.

وقال هوشستين إن إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا "منخفضة بشكل لا يمكن تفسيره مقارنة بالعامين الماضيين وبالقدرة التي لديهم".

وأشار إلى أن روسيا تستغل أزمة الطاقة لتعزيز موقفها من مشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، والذي يعارضه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وزارة الخارجية الأمريكية الغاز الطبيعي أوروبا روسيا الشتاء

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