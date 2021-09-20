قيس سعيد: تونس تعيش العديد من الأزمات المفتعلة

تونس - (أ ش أ):

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الإثنين، أن تونس تعيش العديد من الأزمات المفتعلة، معتبرا أنه كلما ازداد افتعال الأزمات كلما ازدادت الإرادة لتجاوزها وتخطيها.

وشدد، قيس، في كلمة مباشرة له من ولاية سيدي بوزيد في إطار زيارة، أن التحدي مازال قائما وعلى أنه لن يتم التخلي أبدا عن التحدي إلّا منتصرين..وقال إنه لا مجال للتراجع أبدا، مشددا أنه على العهد.

واعتبر الرئيس التونسي، الجمهورية قيس سعيّد، أن الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها أمس الأحد بوسط العاصمة تونس، عبارة عن مسرحية، قائلًا: "هذه المسرحية مُخرجها معروف وفاشل والممثلون هم من أسوأ الممثلين".