موسكو: ينبغي الاستعداد لتقليل اعتماد الاقتصاد الروسي على الوقود الأحفوري

موسكو - (أ ش أ):

شدد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، على أهمية استعداد روسيا للتقليل التدريجي لاعتمادها على الوقود الأحفوري، في إشارة للطاقة المعتمدة على النفط والغاز الطبيعي والفحم.

وقال ميشوستين، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن "اقتصاد العالم يهدف إلى التحول التدريجي لمصادر طاقة منخفضة الكربون، وهذا بالفعل هو الواقع الجديد.. من الضروري الاستعداد لتقليل استخدام الوقود التقليدي خطوة بخطوة.. من الضروري أيضا تحسين كفاءة الطاقة وتطوير بدائل لها وبناء بنية تحتية ملائمة".

وأشار ميشوستين إلى أنه "بحلول نهاية العام الجاري، ينبغي تصميم وتمرير خطة عمل لتعديل الاقتصاد الروسي ليواكب التحول العالمي في الطاقة"، مؤكدًا أن "كل التعليمات المرتبطة بذلك تم توقيعها".

وأوضح ميشوستين أن الحكومة الروسية ستشكل مجموعات عمل خاصة لتكون مسئولة عن مناطق الاستعداد المهمة لتنمية اقتصاد روسي قليل الاعتماد على الكربون، مشيرًا إلى أن تلك المجموعات ستكون تحت إشراف نواب رئيس مجلس الوزراء.