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رئيس الوزراء البريطاني ينتقد المتظاهرين الذين يغلقون الطرق السريعة

09:11 م الإثنين 20 سبتمبر 2021
رئيس الوزراء البريطاني ينتقد المتظاهرين الذين يغلقون الطرق السريعة

بوريس جونسون

لندن - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن المحتجين الذين يغلقون الطرق السريعة في مظاهرات ضد أزمة المناخ ينتقصون من "المهمة الأخلاقية المهمة للغاية" التي تتقاسمها البلاد على نطاق واسع، حسبما أفادت وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) اليوم الاثنين.

ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء قوله أمس الأحد، إن نشطاء من مجموعة عزل بريطانيا أو (إنسوليت بريتان) لا يسدون "أي معروف لقضيتهم" بعد أن أغلقوا مرارا الطرق الرئيسية بما فيها طريق (إم 25) السريع .

وانتقد جونسون المتظاهرين أثناء توجهه إلى نيويورك لحضور اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث سيحث قادة العالم على إنفاق المزيد من الاموال في مكافحة أزمة المناخ.

وقال جونسون للصحفيين "إننا نتمتع بسلطات لنتمكن من تفريق المتظاهرين عندما يهددون البنية الأساسية الوطنية الحيوية، وعندما يهددون بالتسبب فى أضرار اقتصادية خطيرة، وأعتقد أن هذا صحيح تماما".

بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني تظاهرات أزمة المناخ

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