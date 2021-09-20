Masrawy logo white

ترودو يدلي بصوته في الانتخابات الكندية وطوابير طويلة في تورونتو

07:22 م الإثنين 20 سبتمبر 2021
ترودو يدلي بصوته في الانتخابات الكندية وطوابير طويلة في تورونتو

رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو

مونتريال - (أ ش أ):

أدلى رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، بصوته في الانتخابات الفيدرالية الكندية ال44، صباح اليوم الإثنين في دائرته الإنتخابية في بابينو في مدينة مونتريال.

وفي تورونتو – كبرى مدن كندا – تشكلت طوابير طويلة خارج مراكز الاقتراع في قلب وسط المدينة بعد أن تم خفض عدد أماكن التصويت في العديد من عمليات تخليص المدينة وسط الجائحة.

ويمكن رؤية الناخبين في مختلف التجمعات بوسط المدينة وهم يصطفون للإدلاء بأصواتهم قبل افتتاح مراكز الاقتراع في الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقال دوجالد مودسلي، المتحدث باسم هيئة الانتخابات الكندية، لقناة "سي بي 24" المحلية اليوم - إن الناخبين بحاجة إلى التحلي "بالصبر" هذا العام.

وأضاف "نعلم أن أكثر الأوقات شعبية للتصويت هي في المساء، لذا إذا كان بإمكانك تجنب ذلك الوقت، فسيكون ذلك مفيدا وقد يجعل وقتك في مركز الاقتراع يمضي بسرعة أكبر". "كن صبورا. إنها انتخابات غير عادية. نحن في وسط جائحة. ستكون الأمور مختلفة هذا العام عما كانت عليه في الماضي ونريد فقط أن يساهم الجميع في جعل هذا الأمر صحيًا وآمنًا قدر الإمكان".

وأشار مودسلي إلى أنه تم اتخاذ الاحتياطات لضمان سلامة الناخبين عند دخولهم مواقع الاقتراع.

ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات الكندية في عد أكثر من مليون بطاقة اقتراع بالبريد يوم غد الثلاثاء. وحذرت هيئة الإنتخابات الكندية من تأخيرات أخرى ناجمة عن مزيج من نقص الموظفين وتراجع عدد مراكز الاقتراع وعملية تصويت أبطأ لاستيعاب التباعد الجسدي.

هذا المحتوى من

جستن ترودو كندا مونتريال تورونتو

الخبر التالى:

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة النووية يدعو واشنطن إلى "تصحيح" سياستها

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
653

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

511

متعافون اليوم

296929

إجمالي الإصابات

16970

إجمالي الوفيات

250304

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا