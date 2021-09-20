ترودو يدلي بصوته في الانتخابات الكندية وطوابير طويلة في تورونتو

مونتريال - (أ ش أ):

أدلى رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، بصوته في الانتخابات الفيدرالية الكندية ال44، صباح اليوم الإثنين في دائرته الإنتخابية في بابينو في مدينة مونتريال.

وفي تورونتو – كبرى مدن كندا – تشكلت طوابير طويلة خارج مراكز الاقتراع في قلب وسط المدينة بعد أن تم خفض عدد أماكن التصويت في العديد من عمليات تخليص المدينة وسط الجائحة.

ويمكن رؤية الناخبين في مختلف التجمعات بوسط المدينة وهم يصطفون للإدلاء بأصواتهم قبل افتتاح مراكز الاقتراع في الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقال دوجالد مودسلي، المتحدث باسم هيئة الانتخابات الكندية، لقناة "سي بي 24" المحلية اليوم - إن الناخبين بحاجة إلى التحلي "بالصبر" هذا العام.

وأضاف "نعلم أن أكثر الأوقات شعبية للتصويت هي في المساء، لذا إذا كان بإمكانك تجنب ذلك الوقت، فسيكون ذلك مفيدا وقد يجعل وقتك في مركز الاقتراع يمضي بسرعة أكبر". "كن صبورا. إنها انتخابات غير عادية. نحن في وسط جائحة. ستكون الأمور مختلفة هذا العام عما كانت عليه في الماضي ونريد فقط أن يساهم الجميع في جعل هذا الأمر صحيًا وآمنًا قدر الإمكان".

وأشار مودسلي إلى أنه تم اتخاذ الاحتياطات لضمان سلامة الناخبين عند دخولهم مواقع الاقتراع.

ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات الكندية في عد أكثر من مليون بطاقة اقتراع بالبريد يوم غد الثلاثاء. وحذرت هيئة الإنتخابات الكندية من تأخيرات أخرى ناجمة عن مزيج من نقص الموظفين وتراجع عدد مراكز الاقتراع وعملية تصويت أبطأ لاستيعاب التباعد الجسدي.