الهند وأمريكا تبحثان الأوضاع في أفغانستان ودعم التعاون العسكري المشترك

نيودلهي - (أ ش أ):

بحث وزير الدفاع الهندي راجناث سينج خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، اليوم الاثنين، تطورات الأوضاع في أفغانستان والقضايا المتعلقة بالتعاون الدفاعي الثنائي وذلك قبل أيام من انطلاق القمة الرباعية في واشنطن يوم 24 سبتمبر الحالي.

ووفقا لصحيفة "الهندوستان تايمز"، ناقش الطرفان القضايا المتعلقة بالتعاون الدفاعي الثنائي والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الوضع في أفغانستان.

وقال سينج، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر، "اتفقنا على مواصلة الحوار المفيد ونتطلع إلى تعزيز الشراكة بشكل أكبر"، معربا عن قلق المؤسسة الأمنية الهندية من امتداد النشاط الإرهابي في أفغانستان إلى البلاد بعد سيطرة طالبان على مقاليد السلطة.

وجاءت المناقشات بين الوزيرين حول الوضع في أفغانستان بعد أيام من إصرار الهند وأستراليا على أن الأراضي الأفغانية يجب ألا تصبح ملاذا آمنا للإرهابيين أو تستخدم لشن هجمات على دول أخرى خلال الحوار الافتتاحي بين الهند واستراليا 2 + 2 لوزراء الدفاع والخارجية، حيث دعت الدولتان إلى اتخاذ خطوات لضمان هيكل حكم شامل في كابول والمغادرة الآمنة للأشخاص الراغبين في مغادرة الدولة التي مزقتها الحرب.

ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في أول قمة شخصية لزعماء المجموعة الرباعية بواشنطن، والتي دعا إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن، ويحضرها رؤساء وزراء اليابان وأستراليا لتعزيز الروابط وتعميق التعاون في مواجهة وباء كورونا والتغير المناخي.