السفير الإيطالي يسلم رئيس الحكومة الليبية دعوة للمشاركة في القمة الأورو متوسطية
طرابلس - (أ ش أ):
سلم السفير الإيطالي لدى ليبيا "جوزيبي بوتشينو"، رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة دعوة للمشاركة في القمة الأورو متوسطية.
جاء خلال لقائهما اليوم الاثنين،حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية ،حيث تناول اللقاء مناقشة ومتابعة اللقاءات السابقة بين الجانبين.
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