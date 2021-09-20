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السفير الإيطالي يسلم رئيس الحكومة الليبية دعوة للمشاركة في القمة الأورو متوسطية

06:27 م الإثنين 20 سبتمبر 2021
السفير الإيطالي يسلم رئيس الحكومة الليبية دعوة للمشاركة في القمة الأورو متوسطية

جوزيبي بوتشينو جريمالدي

طرابلس - (أ ش أ):

سلم السفير الإيطالي لدى ليبيا "جوزيبي بوتشينو"، رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة دعوة للمشاركة في القمة الأورو متوسطية.

جاء خلال لقائهما اليوم الاثنين،حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية ،حيث تناول اللقاء مناقشة ومتابعة اللقاءات السابقة بين الجانبين.

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جوزيبي بوتشينو عبد الحميد الدبيبة قمة الأورو متوسطية ليبيا إيطاليا

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