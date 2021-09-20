وزير يوناني ينفي عقد اجتماع بين ميتسوتاكيس وأردوغان في نيويورك

أثينا - (أ ش أ):

نفى وزير الدولة اليوناني جيورجوس جيرابيتريديس، اليوم الاثنين، وجود أي اجتماع مقرر بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة نيويورك خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال جيرابيتريديس: "رئيس الوزراء لم يطلب عقد اجتماع، وعلى حد علمي ، فإن جدولي الزعيمين غير متطابقين"، وفقا لصحيفة كاثمريني اليونانية.

كما أكدت مصادر بالحكومة اليونانية تحدثت إلى الصحيفة أنه لم يتم ترتيب أي لقاء بين الزعيمين.