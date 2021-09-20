قائد القوات المشتركة السعودي يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني

الرياض - (أ ش أ):

التقى نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة السعودي المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، اليوم، رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، يرافقه وزير المالية اليمني سالم صالح بن بريك والوفد المرافق له.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن اللقاء يأتي في إطار التنسيقات المستمرة مع قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، والدعم المستمر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لدعم وإعادة الحكومة اليمنية الشرعية.