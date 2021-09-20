Masrawy logo white

قائد القوات المشتركة السعودي يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني

05:33 م الإثنين 20 سبتمبر 2021
قائد القوات المشتركة السعودي يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني

معين عبدالملك

الرياض - (أ ش أ):

التقى نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة السعودي المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، اليوم، رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، يرافقه وزير المالية اليمني سالم صالح بن بريك والوفد المرافق له.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن اللقاء يأتي في إطار التنسيقات المستمرة مع قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، والدعم المستمر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لدعم وإعادة الحكومة اليمنية الشرعية.

هذا المحتوى من

معين عبدالملك مطلق بن سالم الأزيمع مجلس الوزراء اليمني اليمن

الخبر التالى:

بولندا تتهم بيلاروسيا بتدبير اقتحام منظم للحدود بعد العثور على ٤ قتلى

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
653

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

511

متعافون اليوم

296929

إجمالي الإصابات

16970

إجمالي الوفيات

250304

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا