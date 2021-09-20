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المراقبون والمعارضة في روسيا يطالبان بإبطال نتائج التصويت الإلكتروني

05:30 م الإثنين 20 سبتمبر 2021
المراقبون والمعارضة في روسيا يطالبان بإبطال نتائج التصويت الإلكتروني

الانتخابات البرلمانية الروسية

موسكو - (د ب أ)

يطالب المراقبون والمعارضة في موسكو بإعلان بطلان نتائج التصويت الإلكتروني في موسكو في الانتخابات البرلمانية الروسية.

وقال دميتري نوفيكوف نائب زعيم الحزب الشيوعي اليوم الاثنين "نحن لا نعترف بنتائج التصويت الإلكتروني في موسكو".

يذكر أن نتائج التصويت الاٌلكتروني في موسكو لم تنشر سوى بعد ظهر اليوم ، بينما جرى نشرها بالفعل في مناطق أخرى بعد ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع مساء أمس الأحد.

وتحدثت منظمة حقوق الناخبين المستقلة(جولوس) عن حدوث تزوير واضح ومثبت وطالبت مفوضية الانتخابات بإلغاء النتائج.

وقال رومان أودوت الخبير بالمنظمة على موقع فيسبوك إنه تم عرض 78 ألف ورقة اقتراع للتصويت الإلكتروني أكثر مما تم إعطاؤها للناخبين المؤهلين للتصويت.

وفي معظم الدوائر الانتخابية بموسكو جاء مرشحون من غير حزب روسيا الموحدة الموالي للكرملين في المقدمة عقب فرز الأصوات بمراكز الاقتراع ، لكن فجأة حل محلهم مرشحو حزب روسيا الموحدة لدى إعلان نتائج التصويت الالكتروني.

الانتخابات البرلمانية الروسية موسكو التصويت الإلكتروني روسيا

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