محتجون يواصلون إغلاق ميناء بورتسودان رفضا لاتفاق سلام

(بي بي سي):

أدى استمرار إغلاق محتجين للميناء الرئيسي في مدينة بورتسودان، على ساحل السودان الشمالي الشرقي، إلى توقف حركة الصادرات والواردات من وإلى البلاد.

كما واصل المحتجون قطع الطريق الرئيسي الذي يربط المواني بالعاصمة الخرطوم ما أدى إلى تكدس شاحنات البضائع على جانبي الطريق.

وخرج المحتجون استجابة لمطالب قيادات قبلية في شرق السودان. ويعترض هؤلاء على اتفاقية السلام التي وقعتها الحكومة السودانية مع ممثلين عن هذه المنطقة في أكتوبر الماضي بيد أن قادة محليين قبليين يرفضونها بحجة أن الموقعين لا يمثلون شرقي السودان.

كما ويطالبون بإيقاف عمل لجنة الثلاثين من يونيو المعنية باسترداد الأموال المنهوبة في عهد الرئيس المعزول عمر البشير هذا فضلا عن منح التفويض للجيش لاستلام السلطة.

ولم تصدر الحكومة الانتقالية في البلاد أي تعليق على الأحداث حتى الآن إلا أن وزير مجلس الوزراء خالد يوسف اتهم جهات لها علاقة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير بالوقوف خلف الأحداث