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المملكة المتحدة تتوقع رد فعل فرنسي أكثر موضوعية بعد إلغاء صفقة الغواصات

04:27 م الإثنين 20 سبتمبر 2021
المملكة المتحدة تتوقع رد فعل فرنسي أكثر موضوعية بعد إلغاء صفقة الغواصات

المملكة المتحدة

لندن - (د ب أ):

تستعد المملكة المتحدة لرد فعل فرنسي أكثر موضوعية، على خلفية إلغاء صفقة الغواصات الفرنسية التي تبلغ قيمتها 66 مليار دولار مع أستراليا، مع احتمال تعرض التحالف الغربي لتداعيات طويلة الأجل، بحسب ما قاله دبلوماسيون معنيون بالامر في لندن.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين عن أحد الدبلوماسيين القول، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سعى إلى تهدئة التوترات بعد الإعلان عن الاتفاق الدفاعي في الأسبوع الماضي، إلا أن دبلوماسيين بريطانيين حذروا المسؤولين الحكوميين في لندن من أن العلاقة قد تتعقد.

وقال المبعوث، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لبحث الأمور الحساسة، إنه من الممكن أن تعيد باريس تقييم علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) والصين، بينما تقوم بدفع الاتحاد الأوروبي بصورة أكبر، لتطوير القدرة على التصرف باستقلالية عن الولايات المتحدة.

وكانت فرنسا انتقدت بشدة قرار أستراليا شراء تكنولوجيا غواصات أمريكية، كجزء من تحالف أمني جديد مع الولايات المتحدة وبريطانيا، والذي كان قد تم الإعلان عنه يوم الأربعاء الماضي.

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