الإمارات والعراق يوقعان مذكرة تفاهم في مجال النقل والموانيء

أبوظبي - (د ب أ):

وقعت مجموعة "موانئ أبوظبي"، المحرك العالمي الرائد للتجارة والخدمات اللوجستية، مذكرة تفاهم مع الشركة العامة للموانئ في العراق بهدف تطوير علاقات التعاون والشراكة في مجال النقل بشكل عام والنقل البحري بشكل خاص، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي يتبناها الطرفان في أعمالهم.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الاثنين أن مذكرة التفاهم تمتد لمدة 12 شهراً قابلة للتجديد بشكل تلقائي لمدة مماثلة.

وتنص على قيام مجموعة موانئ أبوظبي باستطلاع الفرص الاستثمارية وإجراء دراسات الجدوى اللازمة لتنفيذ بنود المذكرة، وعلى رأسها دراسة الاستثمار والإدارة والتشغيل في الموانئ والمناطق الاقتصادية وغيرها من البنى التحتية التابعة للشركة العامة للموانئ في العراق.

وتتضمن الاتفاقية تطوير البنى التحتية مثل شبكات الطرق والسكك الحديدية بهدف ربط ميناء الفاو العراقي بالأسواق المجاورة في الأردن وتركيا، وتمويل جميع دراسات الجدوى المتعلقة بالمذكرة.

وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن رؤية وطنية تهدف إلى تطوير القطاعات الاستراتيجية ،وبناء منظومات عمل تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، ومشاركة أفضل التجارب والخبرات ونقلها إلى الأشقاء في جمهورية العراق بما يعزز بناء هيكل اقتصادي متنوع ومستدام.

بدوره ، أكد ناصر حسين الشبلي، وزير النقل العراقي أن مذكرة التفاهم تؤسس لبناء منظومة موانئ عربية قادرة على استيعاب المتطلبات العالمية للقطاع، وتتواكب مع الرؤى التنموية الطموحة في البلدين.