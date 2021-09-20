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حبس 47 شخصا تسببوا في حرائق الغابات بالجزائر

03:17 م الإثنين 20 سبتمبر 2021
حبس 47 شخصا تسببوا في حرائق الغابات بالجزائر

حرائق الغابات

الجزائر - (د ب أ):

قررت الجهات القضائية في الجزائر سجن 47 شخصا على خلفية حرائق الغابات التي شهدها عدد من مدن الجزائر الشهر الماضي، وخلفت عشرات القتلى والجرحى وخسائر مادية كبيرة .

وأوضح جهاز الدرك الوطني ، الذي يتبع وزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن التحريات المعمقة المبنية على أدلة مادية مرفوعة من مسارح الحرائق والتي توسعت لتشمل 30 ولاية ( محافظة)، مدعومة بالخبرة العلمية والتحليل المكاني والزماني مكنت من اعتقال 71 مشتبها فيه على مستوى 14 ولاية.

وكشف الجهاز عن أنه وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، تم إيداع 47 شخصا الحبس المؤقت، مع وضع سبعة آخرين تحت الرقابة القضائية، فيما بقى تسعة قيد التحقيق، مقابل الإفراج عن ثمانية أشخاص.

وأكدت قيادة الدرك الوطني " التزامها المطلق بمواصلة مهمتها النبيلة لحماية الأشخاص والممتلكات، مهما كانت الظروف، وإجهاض أية محاولات مريبة تهدف إلى المساس بالأمن والنظام العام"، مشيرة أن " التحقيقات مازالت جارية للكشف عن جميع المتورطين".

وأشادت بـ "روح التضامن من المواطنين التي كان له الفضل في تحديد هوية المجرمين وإثبات تورط التنظيمات الإرهابية".

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