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بيونتيك-فايزر: تطعيم كورونا فعال وآمن للأطفال الصغار

02:40 م الإثنين 20 سبتمبر 2021
بيونتيك-فايزر: تطعيم كورونا فعال وآمن للأطفال الصغار

بيونتيك فايزر

ماينتس (ألمانيا) - (د ب أ):

أعلنت شركتا "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية أن اللقاح الذي طوراه على نحو مشترك ضد كورونا فعال وآمن بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاما ويثير استجابة مناعية مستقرة.

وذكرت الشركتان في بيان اليوم الاثنين أنه من المقرر تقديم البيانات الخاصة بالتجارب السريرية إلى وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية في أقرب وقت ممكن.

وقال أوجور شاهين، رئيس "بيونتيك"، وفقا للبيان: "يسعدنا أن نتمكن من تقديم البيانات الخاصة بمجموعة الأطفال في سن المدرسة إلى السلطات المختصة بإصدار الموافقة قبل بدء فصل الشتاء".

وعلى عكس الفئة العمرية التي تزيد عن اثني عشر عاما، تم إعطاء الأطفال من سن الخامسة إلى الحادية عشر ثلث الجرعة فقط خلال المرحلة 2/3 من الدراسات السريرية. وكان يفصل بين التطعيمان ثلاثة أسابيع.

وجاء في البيان: "كانت استجابات الأجسام المضادة لدى الأشخاص الذين تلقوا جرعة من عشرة ميكروجرام مماثلة لتلك الواردة في دراسة سابقة أجرتها شركتا بيونتيك/فايزر بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاما والذين تلقوا جرعة 30 ميكروجراما".

وبحسب البيانات، كانت الآثار الجانبية مماثلة أيضا لتلك الخاصة بالمجموعة الأكبر سنا.

وأعلنت الشركتان أنه من المنتظر عرض النتائج الخاصة بمجموعتين إضافيتين من المشاركين، الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وخمس سنوات وبين ستة أشهر وسنتين، في الربع الأخير من هذا العام.

ووفقا للبيانات، يشارك في الدراسة ما مجموعه 4500 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 11 عاما. وشملت البيانات المقدمة عن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما 2268 مشاركا. وتشارك أكثر من 90 مستشفى في الولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا وبولندا وإسبانيا في الدراسة.

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