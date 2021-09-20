السلطات الروسية تعدل حصيلة ضحايا حادث إطلاق النار في جامعة بيرم

موسكو - (د ب أ):

في أعقاب وقوع حادث إطلاق نار في جامعة بمدينة بيرم الروسية، عدلت السلطات الروسية من حصيلة الضحايا.

ووفقا لوكالة انترفاكس الروسية للأنباء، أعلنت وزارة الصحة أن الحادث أسفر عن مقتل ستة أشخاص. وكانت تقارير قد أفادت في وقت سابق بأن الحادث أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 20 آخرين.

كما كان هناك ارتباك بشأن الوضع الصحي للمهاجم في البداية. وأوضح المحققون الأمر الآن ، حيث قالوا إن المهاجم أصيب خلال إلقاء القبض عليه وجرى نقله للمستشفى.

وكانت الجامعة، الواقعة في مدينة بيرم التي تقع على بعد 1200 كيلومتر شرق موسكو، قد أعلنت في وقت سابق مقتل المهاجم، ولكن حذفت الجامعة لاحقا هذه المعلومة.

وقد قام المهاجم الذي كان يرتدي قناعا، ويتردد أنه طالب، بإطلاق النار في الحرم الجامعي ببندقية صيد صباح اليوم. ووفقا لوسائل الاعلام، فقد أعلن قبل وقت قصير عن نيته تنفيذ الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقال أنه أعلن في منشوره أنه لا يدعم أي إيديولوجية.