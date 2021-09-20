البرلمان اللبناني يصوت على منح الثقة للحكومة الجديدة

(أ ف ب):

يصوّت المجلس النيابي اللبناني، الاثنين، على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي التي تشكلت بعد 13 شهراً من الفراغ وتقع على عاتقها مهمات صعبة أبرزها البدء بإصلاحات بهدف استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومحاولة وقف الانهيار الاقتصادي الذي ينهش البلاد.

وكان من المفترض أن تبدأ الجلسة عند الساعة الحادية عشر صباحاً (08,00 بتوقيت غرينتش)، لكن تأخر انعقادها نحو 40 دقيقة، جراء انقطاع التيار الكهربائي عن قصر اليونسكو في بيروت حيث يعقد البرلمان جلساته منذ تفشي فيروس كورونا.

وسيناقش النواب البيان الوزاري الذي وضعته الحكومة الجديدة المؤلفة من 24 عضوًا بينهم امرأة واحدة، قبل التصويت على منح الثقة. ومن المرجح أن تحصل الحكومة على ثقة غالبية النواب خصوصاً أنها تشكلت بعد توافق بين أبرز القوى السياسية.