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انطلاق جلسة البرلمان اللبناني لعرض بيان الحكومة الجديدة

11:41 ص الإثنين 20 سبتمبر 2021
انطلاق جلسة البرلمان اللبناني لعرض بيان الحكومة الجديدة

مجلس النواب اللبناني

بيروت - أ ش أ

انطلقت جلسة مجلس النواب اللبناني ظهر اليوم الاثنين التي دعا لها رئيس المجلس نبيه بري لدراسة البيان الوزاري الذي أعدته الحكومة الجديدة وذلك لمناقشة البيان والتصويت على منح الثقة للحكومة.

وبدأت الجلسة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري الذي دعا للوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء قبل أن يبدأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في تلاوة البيان الوزاري لحكومته.

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مجلس النواب اللبناني بيروت لبنان

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